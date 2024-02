Fiamme dal tetto, i vigili del fuoco salvano la copertura

Domenica sera, intorno alle 20.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Codalunga a Zugliano per l’incendio del tetto ventilato di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Schio, Bassano del Grappa e con i volontari di Thiene con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 17 operatori, sono riusciti a sezionare la copertura tagliandola, evitando un rogo generalizzato del tetto. Danneggiata parte della copertura. Le cause dell’incendio probabilmente innescate dallo scarico dei fumi di un camino sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate poco prima di mezzanotte.