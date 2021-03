Fiamme sul tetto, i vigili del fuoco evitano l'incendio su tutta la copertura

Poco prima delle 17.30 di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Coraini a Chiampo per l’incendio di una falda di un tetto ventilato. I pompieri arrivati da Arzignano, sono riusciti a circoscrivere le fiamme sezionando parte del tetto, evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Salvato l’impianto fotovoltaico.

Le cause delle fiamme probabilmente dovute ai lavori in corso di coibentazione di una falda attigua di copertura sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa un’ora e mezza.