Incendio nella notte: tetto distrutto dalle fiamme

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giovanni Battista ad Arcugnano per l’incendio di un tetto ventilato.

I pompieri arrivati da Vicenza e Lonigo con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori sono riusciti a sezionare la copertura e spegnere le fiamme, che hanno riguardato circa 30 mq, evitando così un incendio generalizzato.

Le cause del rogo probabilmente innescate dalla canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa due ore e mezza.