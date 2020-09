Brucia il tetto di un'abitazione: i vicini lanciano l'allarme, paura in provincia

Poco dopo le 19 di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Belloni a Sarego per l'incendio al tetto ventilato di un’abitazione.

I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con un’autopompa un’autobotte l’autoscala e nove operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare il coinvolgimento di tutta la copertura.

Le fiamme sono divampate dalla camera da letto per probabili cause elettriche e si sono subito estese al tetto. Nessuna persona è rimasta ferita. Operazioni di soccorso tuttora in corso.