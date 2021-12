Incendio di un tetto ventilato, i vigili del fuoco isolano il rogo

Alle 15:00 circa di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via 4 Novembre a Zermeghedo per l’incendio di un tetto ventilato di un’abitazione a due piani. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con due autopompe e 10 operatori, sono riusciti in breve tempo a scoperchiare la zona delle fiamme e sezionare il tetto con una motosega, evitando il coinvolgimento di tutta la copertura.

Le cause dell’incendio probabilmente innescate dalla canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 17 circa con la copertura provvisoria del tetto.