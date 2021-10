Il rogo devasta la taverna di una villetta, famiglia evacuata

Un quarto d’ora dopo la mezzanotte di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manzoni a Piovene Rocchette per l’incendio divampato all’interno della taverna di una viletta a schiera: nessuna persona è rimasta ferita, ingenti i danni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Thiene e da Vicenza (il personale di Schio impegnato in un altro intervento) con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori sono entrati nella taverna dotati di autorespiratore, riuscendo a spegnere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato.

Le fiamme hanno causato gravi danni anche strutturali a tutta la parte interrata dell’abitazione. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Inibito l’uso dell’abitazione fino ai lavori di ripristino e consolidamento della struttura. Le tre persone residenti all’interno della villetta hanno trovato ospitalità presso parenti.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30.