Incendio sterpaglia, le fiamme distruggono il tetto di un edificio

Alle 15:30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sarson a Bassano del Grappa per un incendio sterpaglia, che all’arrivo della squadra si era già esteso ad un edificio adibito a magazzino di una ditta di tappezzeria.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e Vicenza con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 14 operatori, hanno spento le fiamme che hanno intaccato soprattutto il tetto in legno per oltre metà della copertura dell’edificio di oltre 250 mq. Evitato l’incendio generalizzato di tutto il materiale messo a deposito.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 18:30 circa.