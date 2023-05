Incendio in una stalla adibita a magazzino, bruciati motocicli e attrezzi agricoli: distrutta la struttura 

Da poco prima delle 8 i vigili del fuoco stanno operando in via Gonzi a San Vito di Leguzzano per l’incendio di una vecchia stalla ora adibita a ricovero mezzi agricoli e deposito: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Schio con il turno della notte che stava rientrando da un precedente soccorso, il personale del turno diurno e da Vicenza con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle due attigue abitazioni, di cui sono andati danneggiati i vetri rotti per il calore da irraggiamento. Bruciato tutto il materiale messo a deposito nella stalla, tra cui alcuni motocicli, oltre ad attrezzi agricoli. La struttura è collassata. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.