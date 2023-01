Incendio in abitazione, uomo intrappolato tra le fiamme muore carbonizzato

Intorno alle 15 di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione in via dei Laghi a Vicenza: deceduto un uomo rinvenuto all’interno dell'edificio.

All’arrivo dei Vigili del fuoco un’alta colonna di fumo si alzava dall’abitazione con un incendio all’interno dell’alloggio rurale disposto su due livelli. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, un’autobotte, l’autoscala, dieci operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni per forzare l’entrata e le inferriate delle finestre per entrare all’interno e iniziare le operazioni di spegnimento.

Durante l’estensione del rogo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

è stato purtroppo rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai e la bonifica dell’abitazione.

Sul posto la Polizia di stato e il personale del Suem. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.