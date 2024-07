Incendio in un sottoportico, le fiamma danneggiano l'abitazione

Alle 10:10, di giovedì 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villa Raspa a Marano Vicentino per l’incendio divampato nel sottoportico di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme sviluppatesi all’esterno hanno interessato le travature dell’abitazione sovrastante per poi estendersi agli infissi del primo e secondo piano.I vigili del fuoco arrivati da Schio, sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando un rogo generalizzato di tutta la casaa. Gravemente danneggiato il solaio in legno, che è stato poi puntellato da una ditta edile.

Danni da fumo ai due appartamenti, di cui è stato inibito l’uso fino al ripristino delle condizioni igienico ambientali e degli impianti elettrici e del gas danneggiati dalle fiamme nel sottoportico. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco presenti anche con il funzionario di guardia. Sul posto il tecnico della rete gas.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima delle 14:00.