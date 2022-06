Autoarticolato carico di serramenti avvolto dalle fiamme: l'autista scende appena in tempo

Mercoledì, poco prima delle 11, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP76 in via Fosse di Sopra, a Enego, per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato carico di serramenti in PVC: illeso l’autista, che è riuscito a staccare la motrice.

Le fiamme divampante da uno pneumatico probabilmente per un blocco delle ganasce si sono subito estese al carico. I pompieri arrivati da Asiago e Bassano, hanno spento con la schiuma il mezzo andato completamente distrutto.

I carabinieri hanno deviato il traffico nelle due direzioni. Le operazioni di soccorso dei vigili de fuoco sono terminate alle 15,30 dopo il raffreddamento completo del semirimorchio. La strada sarà riaperta appena il soccorso stradale rimuoverà il mezzo andato a fuoco.