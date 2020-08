Semirimorchio carico di sagale va in fiamme: traffico autostradale bloccato

Nella mattinata di martedì, intorno alle 10:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 in direzione Milano, tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, poco prima di quest'ultimo, per l'incendio del semirimorchio di un autoarticolato che trasportava tranciato di segale.

L'autista accortosi del fumo provenire dalle gomme è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza e staccare la motrice. I pompieri arrivati da Padova e Vicenza con due autopompe e un’autobotte hanno spento le fiamme, che intanto si erano estese ai cereali contenuti nel cassone del semirimorchio.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica del carico. Durante le operazioni di spegnimento il traffico autostradale in direzione ovest è rimasto bloccato. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada.