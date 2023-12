Fiamme all'istituto di security, intervento dei Vigili del fuoco

Dalle 12.30 di domenica, i Vigili del fuoco stanno operando in via degli Ontani a Vicenza per un incendio divampato all’interno della sede di un istituto di security: nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme da parte di alcuni passanti, che hanno visto del fumo fuoriuscire dalla sede. I vigili del fuoco accorsi con un’autopompa, l’autoscala e 7 operatori, sono entrati all’interno della sede con gli autoprotettori, riuscendo subito ad individuare l’origine delle fiamme, divampate in un locale deposito.

Sono ora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause delle fiamme.