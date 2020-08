Deposito di rotoballe avvolto dalle fiamme: 1.500 quintali di foraggio a rischio

Dalla mezzanotte di venerdì i Vigili del fuoco sono impegnati in via Cerolo, nella frazione Vigo di Sovizzo, per l'incendio di un deposito di rotoballe all'interno di un'azienda agricola.

Le squadre intervenute da Vicenza a Arzignano e con i volontari di Thiene con tre autopompe, due autobotti e 15 operatori stanno tuttora operando per lo spegnimento di 300 rotoballe di fieno per un totale di circa 1500 quintali di foraggio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente nel primo pomeriggio di sabato.