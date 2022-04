Brucia la rimessa di una casa di campagna, il fumo entra nell'abitazione: evacuati i residenti

Da poco prima delle 5:00 di martedì, i vigili del fuoco stanno operando in via della Conciliazione a Barbarano Mossano per l’incendio di un annesso di una casa rurale adibito a ricovero mezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita. Prima dell’arrivo delle squadre di soccorso un anziano e la figlia, residenti nell’abitazione affiancata, sono stati evacuati dai vicini di casa.

I pompieri arrivati da Vicenza e Lonigo con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitando il coinvolgimento dell’abitazione, che ha subito danni da fumo. Operazioni di spegnimento rese difficoltose anche per la presenza di bombole di GPL all’interno dell’annesso agricolo. Ancora in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e l’accertamento delle cause.