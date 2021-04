Divampa l'incendio nel ricovero attrezzi: tra le fiamme anche due bombole di gpl

Nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 15.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave a Quinto Vicentino per l’incendio dell'annesso di un’abitazione adibito a ricovero attrezzi agricoli e legnaia.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, sono riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni affiancante. Bruciato gran parte del materiale depositato all’interno, quali travi in legno e masserizie.

Coinvolte nelle fiamme anche due bombole di gpl che sono state raffreddate per poi essere portate all’esterno. Il calore sviluppatosi nelle prime fasi del rogo ha fatto saltare il laterizio del tetto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Inibito l’uso dello stabile.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.