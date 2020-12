Incendio nel ricovero mezzi agricoli: distrutti trattori ed attrezzatura, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di sabato i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Nado, ad Altavilla Vicentina, per l’incendio di un ricovero mezzo agricoli: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza, Arzignano e con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 2 autobotti e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’ampio ricovero completamente coinvolto dalle fiamme, dove sono andati bruciati diversi mezzi tra cui dei trattori, tutte le attrezzature e il materiale messo a deposito.

Le squadre intervenute sono riuscite a circoscrivere e contenere le fiamme generalizzate, evitando l’estensione del rogo alla vicina abitazione, portate all’esterno 4 bombole di Gpl che sono rimaste coinvolte nell’incendio. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguiranno presumibilmente fino a tarda notte. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.