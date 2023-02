Palazzina in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Nel pomeriggoi di mercoledì, poco prima delle 15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Priorati a Schio per l’incendio divampato al primo piano di una palazzina di sei appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal vicino locale distaccamento e successivamente da Bassano del Grappa, hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato dell’alloggio. Danni da fuoco in una cameretta e da fumo in tutta l’abitazione.

Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava in casa. Ancora in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e il sopralluogo per determinare le cause delle fiamme di probabile natura elettrica.