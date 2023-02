Furioso incendio in una ditta elettromeccanica, l'avviso del Comune: "Tenete chiuse le finestre" | VIDEO

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato, nella mattinata di mercoledì, un azienda produttrice di materiale elettromeccanico, la Nidec Srl in via Croce a Gambugliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi che, dopo le 13, sono ancora all'opera per cercare di domare il rogo. Una densa colonna di fumo si è alzata dalla fabbrica ed è visibile a diversi chilometri di distanza.

Ancora non sono giunte notizie sulle cause e sull'entità dell'incendio. Il Comune di Gambugliano ha diramato un avviso pubblico: "La situazione è oggetto di verifica per quanto riguarda la qualità dell'aria da parte dell’Arpav. In ogni caso consigliamo di tenere chiuse le finestre. Seguiranno successive comunicazioni".

Articolo in aggiornamento