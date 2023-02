Furioso incendio in una ditta elettromeccanica, l'avviso del Comune: "Tenete chiuse le finestre" | VIDEO

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato, nella mattinata di mercoledì, un azienda produttrice di materiale elettromeccanico, la Nidec FIR in via Croce a Gambugliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi che, dopo le 13, sono ancora all'opera per cercare di domare il rogo. Una densa colonna di fumo si è alzata dalla fabbrica ed è visibile a diversi chilometri di distanza.

IL VIDEO DELL'INCENDIO

Le ottanta persone presenti all’interno della Nidec FIR, hanno subito evacuato la fabbrica. Subito si è alzata un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco arrivati nell’immediatezza dalla centrale di Vicenza e Arzignano e a seguire da Lonigo, Schio, Verona e i volontari di Thiene con 6 autopompe, 5 autobotti, un’autoscala, il carro aria e 32 operatori coadiuvati da funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già generalizzato.

Dopo circa due ore le squadre sono riuscite a circoscrivere l’incendio, che ha interessato la quasi totalità della struttura ad eccezione degli uffici. Il tetto e le strutture in lamiera sono in più parti collassate. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai residui presenti all’interno della fabbrica. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il personale dell’Arpav. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica proseguiranno presumibilmente tutta la giornata di oggi e la notte.

Il Comune di Gambugliano ha diramato un avviso pubblico: "La situazione è oggetto di verifica per quanto riguarda la qualità dell'aria da parte dell’Arpav. In ogni caso consigliamo di tenere chiuse le finestre. Seguiranno successive comunicazioni".

Suull'accaduto l'aziensa riferisce di aver: "ricevuto conferma dai Vigili del Fuoco che l'incendio nell'unità di Gambugliano è ora sotto controllo. Dopo aver seguito la procedura interna, l'azienda conferma che tutti i dipendenti sono al sicuro. Le cause dell'incidente saranno ulteriormente indagate e, parallelamente, è in preparazione un piano di continuità per ridurre al minimo i disagi per i clienti e i dipendenti".