Incendio nella legnaia, il rogo si espande all’abitazione

Poco prima delle 14, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicolo Thiene a Torrebelvicino per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Schio e in supporto da Vicenza, con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno prontamente spento le fiamme, evitando un rogo generalizzato.

L’incendio divampato per cause in corso di accertamento da una legnaia esterna si è subito propagato al garage e la taverna. Le fiamme sempre esternamente hanno raggiunto la camera al primo piano, di cui sono saltati i vetri e interessato la tapparella e marginalmente anche il parquet. Danni da fumo a tutta l’abitazione. Inibito l’uso della casa fino al ripristino degli impianti e della salubrità dei locali. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:30.