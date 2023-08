Incendio nella cucina di un appartamento, danni da fumo a tutto l'alloggio 

Alle 19:45, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Opificio in località Debba a Vicenza per l’incendio di un appartamento al secondo piano di un caseggiato: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza con due mezzi tra cui l’autoscala, sono entrati da una finestra dotati di autorespiratore, spegnendo le fiamme che hanno interessato principalmente la cucina ed evitando un rogo generalizzato. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava in casa. Danni da fumo a tutto l’alloggio. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite con l'aerazione dei locali e il sopralluogo per determinare le cause delle fiamme.