Incendio nel pomeriggio, a fuoco una falegnameria

Alle 13.30 di oggi, sabato 6 agosto, in via degli alpini a Tezze sul Brenta, si è verificato l’incendio alla falegnameria dismessa di Angelo Baù, specializzata in mobili artistici. Sono intevenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, con i rinforzi giunti da Vicenza e Cittadella, in tutto 12 operatori e 5 automezzi. L’intervento di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area è terminato alle 19. Le cause sono al momento ignote.