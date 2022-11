Incendio nell'annesso di una villa, intervengono i pompieri

Fiamme nella prima mattinata. Poco prima delle 7 di oggi, martedì 8 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mondeo, sulle colline di Montecchio Maggiore, per un incendio al garage di una villa, nel quale si trovava all?interno una macchina che avrebbe preso fuoco.

Non sono ancora note le dinamiche della vicenda, ma da quanto appreso non risultano feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 11

Poco prima delle 7 di oggi, martedì 8 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline di Montecchio Maggiore, in via Mondeo, per l?incendio divampato all?interno di un box di un annesso di una villa, nel quale nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, intervenuti da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno spento le fiamme che hanno bruciato un fuoristrada, un trattore e vario materiale agricolo e da giardinaggio.

Il custode della villa al momento dell?incendio non era presente all?interno della proprietà. Il fumo ha anche interessato il primo piano della villa, al momento disabitata.

Le cause dell?incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di messa in sicurezza della villa da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 10.