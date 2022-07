Auto in fiamme lungo la Statale, traffico in tilt

Attorno alle 16,00 di oggi 26 luglio 2022 una Mercedes è andata completamente in fiamme davanti alla ex caserma di Ghisa a Montecchio Maggiore. Mentre i vigili del fuoco intervenuti da Arzignano domavano le fiamme i carabinieri intervenuti in loco con una pattuglia hanno dovuto gestire gli ingorghi del traffico lungo la statale Recoaro-Vicenza che in quel punto si è più volte interrotta.

Le cause dell'incendio sono in via di accertamento da parte delle due squadre di pompieri presenti sul posto. Al momento non si segnalano feriti.