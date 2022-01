Incendio materiale edile, il fuoco danneggia un bombolone Gpl da 800 litri: il gas fuoriesce

La notte scorsa, alle 1:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Monte ad Albettone per l’incendio di un cumulo di materiale posto all’esterno di un edificio rurale per il restauro di una barchessa: nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme hanno intaccato il coperchio di un vicino bombolone interrato di GPL di 800 lt, che ha provocato il danneggiamento del gruppo valvolare con una conseguente perdita di gas. I pompieri arrivati da Lonigo, Vicenza e successivamente da Mestre con il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, radiologico), hanno spento le fiamme alimentante dal GPL e successivamente bagnato con acqua nebulizzata la perdita di gas.

Gli specialisti NBCR sono riusciti a intercettare la perdita e predisposto un collegamento per bruciare in torcia il gas rimanente. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:30