Paura in abitazione: materasso a fuoco, casa invasa dal fumo

Nella tarda serata di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via della Stanga a Vicenza per spegnere l’incendio di un materasso, all’interno di un’abitazione disposta su due livelli: nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del fuoco arrivati dalla centrale con un’autopompa e un’autobotte e 7 operatori, sono entrati all’interno della casa invasa dal fumo, dotati di autoprotettori, escludendo la presenza di persone. L’incendio ha interessato una camera da letto al primo piano causando danni da fumo all’intera abitazione.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Interdetto l’uso dell’abitazione fino al ripristino delle condizioni di salubrità dell’ambiente. Sul posto la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.