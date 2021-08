Incendio macchinario, danni in un'azienda alimentare

Alle 7 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Lavoro a Quinto Vicentino per l'incendio di un macchinario all'interno di una ditta di confezionamento prodotti gastronomici: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, dopo il primo intervento del personale interno, hanno spento le fiamme del macchinario evitando la propagazione dell'incendio all'intero capannone.

Le fiamme hanno anche interessato la controsoffittatura e l'impianto elettrico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:30.