Incendio sul tetto di un capannone, in fiamme il lucernario

Poco dopo le 11:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gian Battista Zaupa a Chiampo per l’incendio di un lucernario di un capannone di un’azienda di arredo giardino, avvenuto durante i lavori di posizionamento della guaina. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno messo del tutto in sicurezza il lucernario coinvolto dalle fiamme, che è stato spento con degli estintori dagli stessi operai. Il personale della squadra ha rimosso del tutto i pezzi di ondulato per la sostituzione dello stesso e ventilato il capannone. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo mezzogiorno.