Incendio in un'abitazione, le fiamme distruggono il locale caldaia

Alle 5:15 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant'Antonio a Tezze sul Brenta per l’incendio del locale caldaia di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Bassano del Grappa, hanno subito spento le fiamme, che hanno interessato delle masserizie depositate all’interno del locale e la caldaia. Il personale ha provveduto alla bonifica del locale e all’arieggiamento dello stesso. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 7.