Incendio in un capannone, brucia il tetto

Alle 12:40, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sasso nel comune di Valbrenta per l'incendio del tetto di un capannone: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Asiago, Vicenza e Bassano con un’autopompa, due autobotti, l'autoscala e 9 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato del tetto e del magazzino con all’interno materiale per tensostrutture. Le fiamme scaturite alla base del capannone per cause in corso di accertamento, si sono estese alla copertura, composta da lamiera nella parte superiore con sotto legno e materiale isolante. Scoperchiato circa 150 metri di capannone. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 16 circa.