Incendio in un'azienda di riciclaggio materiale

Un'altro incendio nella notte. Alle 2:45 di oggi, sabato 5 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luigi Galvani, a Sandrigo, all’interno di un’azienda di riciclaggio materiale per l’incendio di un cassone con residui metallici.

I pompieri, arrivati con il personale di prima partenza, hanno spento con la schiuma il container. Successivamente è arrivato sul posto personale dell’azienda, per la bonifica del cassone. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta, mentre le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.