Incendio in un autolavaggio, si sospetta il dolo 

Alle 19:15, di ieri, lunedì 31 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cappuccini a Thiene per il principio d’incendio di un autolavaggio. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme dell’armadio di alimentazione dell’impianto di autolavaggio che stava bruciando. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Le cause dell’incendio di cui non esclude il dolo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Le operazioni di messa in sicurezza dell’impianto sono terminate poco dopo le 21.