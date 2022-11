Incendio nella notte, a fuoco un appartamento

Fiamme e paura. La notte scorsa, tra venerdì 4 e sabato 5 novembre, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste 73, a Montecchio Maggiore, per l’incendio di un appartamento all’interno di un condomino, nel quale fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, con lo stabile che è stato fatto evacuare.

I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia hanno spento le fiamme dell’appartamento situato al primo piano di tre, evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura.

L’incendio ha completamento bruciato il contenuto dell’appartamento, intaccando anche il laterizio del soffitto. Inibito l’uso dell’appartamento sovrastante e del ristorante al piano terra dello stabile che ospita 12 appartamenti. Bruciato anche un divano che si trovava all’esterno del condominio.

Durante i sopraluoghi per fare rientrare i condomini nei diversi appartamenti sono state rinvenute 16 bombole di GPL non collegate a nessuna utenza, che sono state portate all’esterno e nella giornata di oggi saranno smaltite presso un centro autorizzato da parte della polizia locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili de fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio sono terminate alle 3.