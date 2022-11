Incendio in un'abitazione, uomo in ospedale

Nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, poco dopo le 19, i vigili del fuoco sono intervenuti al secondo piano di un’abitazione in via Volpato, a Bassano del Grappa, in seguito al divamparsi di un incendio che ha portato al ferimento di un 71enne, ustionato e intossicato, che è poi stato preso in cura dal personale del Suem.

L’incendio sarebbe divampato nella camera da letto, mentre l’uomo avrebbe tentato di trovare riparo in bagno, ferendosi nel mentre. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.