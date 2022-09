Incendio in una carrozzeria, intervengono i pompieri

Alle 13:40 di oggi, venerdì 23 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Delle Rose a Bassano del Grappa per l’incendio divampato all’interno di una carrozzeria di mezzi pesanti. A quanto risulta, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento e da Cittadella con tre autopompe, un’autobotte e dieci operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato della struttura e dei mezzi che si trovavano all’interno per le lavorazioni. Solamente solo camion è stato danneggiato dalle fiamme.

Le cause, presumibilmente dovute all’anomalia di un quadro elettrico, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa con l’aereazione dei locali.