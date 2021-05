Batterie, pentole e biciclette in fiamme vicino all'argine: l'intervento dei pompieri 

Domenica sera alle 21:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Rocco a Trissino, sulla destra del fiume Agno, per l’incendio di un cumulo di immondizie. I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi, hanno spento con la schiuma l’ammasso di bancali, batterie, pentole, biciclette.

Un intervento analogo nello stesso luogo era stato effettuato lo scorso anno. La zona precedentemente era utilizzata come deposito da un insediamento di nomadi. Sul posto i carabinieri della radiomobile di Valdagno. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23 circa.