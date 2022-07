Rogo in un garage, evacuata una palazzina

Nella serata di venerdì, verso le 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zandonai nel quartiere Magrè di Schio per un incendio scoppiato nel garage di un complesso residenziale a due piani. I pompieri hanno messo in sicurezza il posto e fatto evacuare le 4 famiglie residenti nella palazzina. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il rogo sarebbe divampato da un camino e il fumo ha invaso il vano scale, per cui è stato necessario fare uscire i residenti. Le famiglie sono rientrate a operazioni conclude, dopo qualche ora.