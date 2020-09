Incendio alla Futura srl, sopralluogo Arpav: "nessuna criticità rilevata"

A seguito del vasto incendio divampato sabato notte a Montebello Vicentino e che ha interessato la Futura srl, ditta di stoccaggio rifiuti, i tecnici Arpav hanno effettuato una serie di interventi.

Allo scopo di tenere sotto controllo la situazione relativa allo smaltimento delle acque di spegnimento dell’incendio, i tecnici Arpav di Vicenza hanno presidiato il luogo dell’incendio fino alle ore 1 circa di domenica e ripreso dalle 6 di lunedì mattina, con il supporto della squadra di pronta disponibilità del Dipartimento Arpav di Verona.

"Al momento - riferisce Arpav - la situazione relativa alle acque non presenta criticità, in quanto le vasche di accumulo vengono continuamente svuotate da una ditta specializzata. Nella mattinata di lunedì, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo da parte di Arpav nel centro di Montebello verso le 6.30 per verificare la situazione complessiva delle condizioni della qualità dell’aria tenuto conto anche della riapertura delle scuole".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito delle operazioni di smassamento in corso da parte dei Vigili del fuoco, "in giornata - spiega Arpav - verranno effettuati due nuovi campionamenti tramite canister e posizionato un campionatore ad alto volume in prossimità della scuola primaria di Montebello e della scuola dell’infanzia Don D.Giarolo per monitorare la qualità dell’aria".