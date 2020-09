Vasto incendio alla ditta di stoccaggio rifiuti: è il secondo in pochi mesi / VD

Le fiamme sono dvampate nella notte tra sabato e domenica alla ditta di stoccaggio rifiuti “Futura S.r.l.” di via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino. L'intervento dei Vigili del fuoco è scattato poco dopo l'una.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo, Verona e i volontari Thiene con 5 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala e 30 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già generalizzato, che ha coinvolto una parte di capannone di circa 1200 mq con all’interno materiale secco.

L’incendio è stato ora circoscritto dalle squadre. Nello scorso mese di aprile un altro vasto rogo aveva interessato la stessa azienda. Sul posto i carabinieri e tecnici dell’Arpav.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dell’ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza dell’azienda proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi.

