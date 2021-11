Furgone esce di strada e va in fiamme: ferito il conducente

Sabato sera, intorno alle 20.15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Strada pelosa a Vicenza per l’incendio di un furgone causato probabilmente dalla fuoriuscita di strada del mezzo: una persona ferita.

I pompieri arrivati sul luogo con il personale di prima partenza, hanno spento le fiamme, mentre i due occupanti erano riusciti autonomamente a venire fuori dal furgone. Un uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Nell’incendio del furgone coinvolta anche una bombola di gpl. Le operazioni di soccorso dei Vigli del fuoco sono terminate a mezzanotte circa dopo la bonifica della bombola con il ritiro della stessa da parte di una ditta specializzata.