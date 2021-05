Guasto elettrico, furgone completamente distrutto dalle fiamme

Alle 17:45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cicogna di Pojana Maggiore per l’incendio di un furgone cassonato: illeso l’autista. L’uomo alla guida mentre stava percorrendo la strada ha notato che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre il furgone prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno spento le fiamme del mezzo andato irrimediabilmente distrutto. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.