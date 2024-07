Fiamme dal furgone, conducente scende appena in tempo

Nella tarda serata di venerdì 12 luglio i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 tra gli svincoli di Agugliaro e Barbarano in direzione Nord per l’incendio di un furgone: nessuna persona è rimasta ferita.

Il conducente stava percorrendo l’autostrada verso Vicenza, quando ha notato del fumo. Si è fermato ed è sceso, mentre il mezzo ha preso fuoco.

La squadra accorsa da Lonigo, ha spento il furgone completamente avvolto dalle fiamme, andato irrimediabilmente distrutto. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.