Furgone prende fuoco in A4, il conducente scende appena in tempo

Alle 20 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, al km 317 tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Montebello per l’incendio di un furgone: illeso l’autista. Il conducente del mezzo, un veronese, che trasportava pezzi meccanici, ha sentito un forte rumore provenire dal motore. Si è fermato appena possibile ed è sceso, mentre il furgone ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Arzignano con due mezzi, hanno spento le fiamme del furgone andato completamente bruciato. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo due ore e mezza circa.