Fiamme lungo strada, a fuoco un furgone abbandonato

Domenica mattina, poco prima delle 7, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Lago di Albano a Schio per l’incendio di un vecchio furgone fermo da tempo in una stradina privata.

L’allarme è stato dato da un passante che si è accorto delle fiamme. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento l’incendio del mezzo andato completamente bruciato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei Vigili del fuoco.