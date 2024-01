Incendio nell'azienda agricola, salvati 100 capi di bestiame (VIDEO)

Dalle 8:50, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando presso l'azienda agricola Juvenilia a Giavenale, frazione di Schio, in via Ceresara. per un incendio divampato all’interno di una stalla nella parte adibita allo stoccaggio del foraggio: nessuna persona è rimasta ferita.

Un centinaio i bovini all’interno della stalla, due gli animali che hanno subito dei danni a causa dell’incendio. Le fiamme divampate probabilmente da un carro miscelatore si sono subito estese ai vicini silos ad alcune rotoballe e alla copertura dell’ala del tetto. I vigili del fuoco arrivati da Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene con due autopompe, tre autobotti e 14 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento del resto della copertura e dell’intera struttura.

Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai, lo smassamento delle rotoballe e la rimozione delle strutture dei silos bruciati. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio.