Incendio in centro a Vicenza, in fiamme la facciata dei chiostri di Santa Corona: si sospetta il dolo

Un incendio si è sviluppato in centro storico a Vicenza nella giornata di mercoledì. Le fiamme hanno coinvolto la facciata esterna dei chiostri di Santa Corona, sede del museo naturalistico archeologico. Il rogo, partito da alcune sterpaglie, ha poi intaccato l'edera che si sviluppa sulla parete dell'edificio. Il fuoco ha fatto saltare i vetri delle finestre del museo.

I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno spento le fiamme e sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo sui focolai residui sia all'interno che all'esterno della struttura ma, a quanto sembra, non ci sarebbero danni dentro al museo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei pompieri. Secondo le prime indiscrezioni ad appiccare il fuoco sarebbero stati dei giovani. Un'auto delle volanti della polizia si è recata sul posto per i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto e video dalla pagina Facebook "Sei di Vicenza e dintorni se" di Marco Maria Conte Salata