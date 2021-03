Incendio agli ex magazzini generali: ammassi di rifiuti avvolti in fiamme

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì in viale delle Fornaci

Nel pomeriggio di lunedì, poco prima delle 17.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale delle Fornaci a Vicenza, nell'area degli ex magazzini generali per l’incendio di un cumulo di rifiuti.

I pompieri arrivati dalla vicina sede con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento con la schiuma gli ammassi di rifiuti di tutti i generi, presenti nelle aree esterne della struttura.

L’edificio viene utilizzato da persone senza fissa dimora che ne occupano gli spazi. Sul posto il personale dell’ufficio di Polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco e la Polizia locale. Le operazioni di completo spegnimento sono durate circa un’ora.