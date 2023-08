Distrutto dalle fiamme il Drago Vaia: "Un gesto vergognoso"

Il Drago Vaia è stato ridotto in cenere. Un incendio ha distrutto l'opera realizzata dall'altopianese Marco Martalar a Lavarone, sull'Alpe Cimbra, a memoria della tempesta Vaia di fine 2018. L’incendio pare essere doloso.

"Cosa avrai fatto di tanto male? - scrive sui social il sindaco di Lavarone Isacco Corradi - Saremo più forti della stupidità e non ci faremo prendere da rabbia".

“Una notizia orribile, un gesto vergognoso - scrive l’europarlamentare vicentino Achille Variati - È un gesto che ci fa soffrire perché l’opera non era solo bella, e amata da escursionisti e turisti, ma anche profondamente significativa. Realizzata con i residui degli alberi abbattuti dalla furia della tempesta, era un monito sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e insieme un simbolo di speranza e rinascita: anche dalla distruzione può nascere la bellezza. Per questo penso che, se tecnicamente possibile, la dovremo ricostruire immediatamente: perché la nostra montagna non si arrende. Tantomeno agli imbecilli".

Le Forze dell'ordine hanno avviato le indagini e nel frattempo è stata fatta partire una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma gofund.me per poter ripartire con il progetto.

