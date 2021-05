Incendio doloso nella notte, una Mercedes viene data alla fiamme

Le operazioni dei vigili del fuoco sono durate per circa un'ora. Indagini dei carabinieri in corso

Nella notte tra domenica e lunedì, verso l'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Po a Torri di Quartesolo per l’incendio di un’auto.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento l’incendio dell’interno della berlina Mercedes, che era parcheggiata dalla sera. Le cause delle fiamme di cui non si escludono il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.